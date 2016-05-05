Kocaman'a kötü haber! Meha ayrılıyor...

Torku Konyaspor’un bu sezonki yükselişinde büyük katkısı olan isimlerden Alban Meha’nın sezon sonunda yeşil beyazlı ekipten ayrılacağı öğrenildi.

Sezon başında Almanya’nın Paderborn takımından bonservis bedeli olmadan transfer edilen Meha’nın sezon sonunda Suudi Arabistan’ın Al-Nasr takımına transfer olacağı ortaya çıktı. Al-Nasr kulübünün Meha’yı Konyaspor’dan şuanda aldığı paranın 3 katı fazlasını önererek ikna ettiği belirtildi.

Konyaspor ile olan anlaşması devam eden Arnavut oyuncunun sözleşmesinde ‘1 milyon euro’ya serbest kalır’ maddesinin bulunduğu ve Suudi Arabistan ekibinin bu maddeden yararlanarak oyuncuyu renklerine bağlayacağı ifade edildi. Arnavut futbolcunun Torku Konyaspor’da çok mutlu olmasına ve önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları’nda mücadele edeceklerinden dolayı memnun olmasına rağmen 30 yaşında gelen bu büyük fırsatı değerlendirmek için Suudi Arabistan’a gideceği belirtildi.

Süper Lig’de bu sezon özellikle kullandığı duran toplar ve yaptığı asistlerle dikkat çeken Meha, oynadığı toplam 23 Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynadığı toplam 6 maçta 5 gol 5 asistle ön plana çıkmıştı.

(Sporcope)