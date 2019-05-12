Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Kocaman'dan tepki! "Trabzonspor'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye..."
12.05.2019 - 21:06 | | AA

Kocaman'dan tepki! "Trabzonspor'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye..."

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile oynadıkları karşılaşma sonrası maçın hakemini eleştirdi.

Kocaman'dan tepki! "Trabzonspor'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye..."
ABONE OL

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile oynadıkları karşılaşmaya ilişkin, "Kimse uğraşmasın. Ligin adına da boşuna Süper Lig demesinler. Güçlüler Ligi desinler ve herkes rahat etsin. Biz de sahaya çıktığımız zaman başımıza gelecekleri bilelim." dedi.

Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'un Konya'ya ligde 9 maçlık yenilmezlik serisi ve öz güvenli geldiğini söyledi.

Kendilerinin ise 11 haftalık galibiyet hasretini geçen hafta bitirdiklerini aktaran Kocaman, şöyle konuştu: "Trabzonspor avantajları olan bir takım. Bireysel becerisi yüksek. Top oynama kalitesi yüksek oyunculara sahipler ama her takım gibi dezavantajları da var. Bunları değerlendirerek sahaya oynamaya çıkıyoruz. Ancak son dönemlerde kapışmalar sahalarda olmuyor. Bugün de böyle oldu. Aslında bugün burada oturup bu yorumları yapması gereken Suat Arslanboğa ile Halis Özkahya'dır. Neye göre karar veriyorlar. Duygularıyla mı anlayabilmek mümkün değil. Hem kendileri hem Konyaspor hem de Trabzonspor adına... Sahada ter döküyor bu insanlar. Çalışıyor çabalıyorlar. Siz orada Trabzonspor'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a ya da Konyaspor'a ya da güçlülere maç kazandırmayı bırakın. Oynayabildiğimiz kadar oynayalım."

Kocaman, dün oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ardından yaşanan tartışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı: "'Türk futbolunun kara günü' demişlerdi. O kara gün bugün de devam etti. Bırakın saha sonucunu saha içerisindeki oyuncular mücadeleleri ve gayretleri ile belirlesinler. Ama VAR'ın gelmesine rağmen hakemlerin bu konuda öne çıkmaları devam ediyor. Maçı bir taraftan alıp diğer tarafa veriyorlar. Hem de herkesin gözü önünde cereyan ediyor bu olaylar. Bugün maçın yorumunu VAR'daki Suat Arslanboğa ile saha içerisindeki Halis Özkahya yapsın. Olmayan bir penaltıyı işgüzarlık yaparak 3 dakika sonra verdiriyorlar. Olan penaltıyı vermiyor. Bunu bırakın VAR'a bile gitmeden 'istediğimi çalarım istediğimi çalmam' mantığıyla hareket ediyorlar. Otursunlar bir kez daha izlesinler. Verdikleri kararın ahlaka sığan bir tarafı yok. Oturdukları yerden saha içerisine müdahale ediyorlar ve bir yerden alıp başka bir yere maçı veriyorlar. Kimse uğraşmasın. Ligin adına da boşuna Süper Lig demesinler. Güçlüler ligi desinler ve herkes rahat etsin. Bizde sahaya çıktığımız zaman başımıza gelecekleri bilelim."

    Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
      Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
      Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
      Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
      Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
      Podolski'den Max Kruse açıklaması



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber