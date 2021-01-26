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26.01.2021 - 23:49 | | İSTANBUL (AA) -

Kokoskov: Play-off için kazanmak çok önemli

Fenerbahçe Beko Başantrenörü  Igor Kokoskov, "Play-off'lara kalmak adına sahanızda kazanmak çok önemli" dedi.

Kokoskov: Play-off için kazanmak çok önemli
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında konuk  ettiği İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 82-75 yenen Fenerbahçe Beko'da  başantrenör Igor Kokoskov, oyun planlarına uyarak maçı kazandıklarını belirtti. 

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan maçın ardından düzenlenen  basın toplantısında konuşan Kokoskov, çok disiplinli oynadıklarını aktardı.

Galibiyetin keyfini çıkarmaları gerektiğini anlatan Kokoskov, "Çok zor  bir maçtı. Böyle zor olacağını biliyorduk. Maccabi, çok yetenekli bir takım. Biz  çok sağlam oyun planı kurduk. Doğru oyun planını yaptık. Bu plana tamamen uyduk.  Çok fazla disiplinliydik. Yoğun maç takviminden dolayı üzerimizde çok baskı  vardı. Play-off'lara kalmak adına sahanızda kazanmak çok önemli." ifadelerini  kullandı.

Sfairopoulos: "Maçın içinde ölü dakikalarımız vardı"

Maccabi Playtika Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, Fenerbahçe  Beko'nun son dönemde çok formda olduğunu ve ikinci yarıdaki oyunuyla maçı  kazandığını söyledi.

Fenerbahçe'ye karşı maç boyu iyi savaştıklarını aktaran Sfairopoulos,  "Fenerbahçe son dönemde çok formda. İlk yarıda maçın kontrolü bizdeydi. İkinci  yarıda iki kez fark çift hanelere çıktı. Sonra farkı 4 sayıya düşürdük. Maçın  içinde ölü dakikalarımız vardı. Kolay sayı ürettiler. İkinci yarıda 46 sayı  buldular. Geri dönmeye çalıştık. Fenerbahçe'nin çok tecrübeli oyuncuları var.  Kritik anlarda nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar." değerlendirmesinde  bulundu.

Kokoskov: Play-off için kazanmak çok önemli

 

  

 

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