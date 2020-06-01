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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Köln - Leipzig: 2-4
01.06.2020 - 21:25 |

Köln - Leipzig: 2-4

Almanya Bundesliga'nın 29. hafta maçında RB Leipzig deplasmanda Köln'ü 4-2 mağlup etti.

Köln - Leipzig: 2-4
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Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Köln ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. RB Leipzig mücadeleyi 4-2 kazandı.

Leipzig'in gollerini 20. dakikada Patrik Schick, 38. dakikada Christopher Nkunku, 50. dakikada Timo Werner ve 57. dakikada Daniel Olmo kaydetti. Köln ise golleri 7. dakikada Jhon Cordoba ve 55. dakikada Anthony Modeste kaydetti.

Leipzig bu sonuça puanını 58'e yükseltti. Köln ise 34 puanla 11. sırada yer aldı.

İLK 11'LER
Köln 11'i: Horn, Czichos, Leistner, Katterbach, Schmitz, Skhiri, Hector, Kainz, Jakobs, Rexhbecaj, Cordoba

RB Leipzig 11'i: Gulacsi, Upamecano, Klostermann, Mukiele, Angelino, Laimer, Sabitzer, Olmo, Nkunku, Werner, Schick

Köln - Leipzig: 2-4

 

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