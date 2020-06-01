Köln - Leipzig: 2-4

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Köln ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. RB Leipzig mücadeleyi 4-2 kazandı.

Leipzig'in gollerini 20. dakikada Patrik Schick, 38. dakikada Christopher Nkunku, 50. dakikada Timo Werner ve 57. dakikada Daniel Olmo kaydetti. Köln ise golleri 7. dakikada Jhon Cordoba ve 55. dakikada Anthony Modeste kaydetti.

Leipzig bu sonuça puanını 58'e yükseltti. Köln ise 34 puanla 11. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Köln 11'i: Horn, Czichos, Leistner, Katterbach, Schmitz, Skhiri, Hector, Kainz, Jakobs, Rexhbecaj, Cordoba

RB Leipzig 11'i: Gulacsi, Upamecano, Klostermann, Mukiele, Angelino, Laimer, Sabitzer, Olmo, Nkunku, Werner, Schick





Manuel Neuer'in RB Leipzig'e Karşı Nefis Kurtarışları