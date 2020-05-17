Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Köln -Mainz: 2-2
17.05.2020 - 18:24 |

Köln -Mainz: 2-2

Almanya Bundesliga'da Köln evinde Mainz ile 2-2 berabere kaldı.

Köln -Mainz: 2-2
ABONE OL

Almanya Bundesliga'da Mainz deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Köln ile 2-2 berabere kaldı.

Maçta Köln'ün gollerini 6. dakikada penaltıdan Mark Uth ve 53. dakikada Florian Kainz kaydetti. Mainz'ın gollerini 61. dakikada Taiwo Awoniyi ve 71. dakikada Pierre Kunde attı.

Bu sonuçla Köln  33 puana yükselirken Mainz ise 15 sırada 27 puanla yer aldı

Dortmund, Schalke'yi dağııttı

Borussia Dortmund, Signal Iduna Stadı’nda konuk ettiği Schalke 04’ü 4-0 yendi.

Sarı-siyahlılar ilk yarıyı 29. dakikada Erling Haaland ve 45. Raphael Guerreiro’nun golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Borussia Dortmund, 48. dakikada Thorgan Hazard, 63. dakikada Guerreiro ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund, puanını 54’e çıkartarak 2’inci sıradaki yerini korudu.

Schalke 04 ise 37 puanda kaldı ve 8’inci sıraya geriledi.

26. haftada cumartesi günü oynanan diğer karşılaşmalarda Hertha Berlin deplasmanda Hoffenheim’i 3-0, Wolfsburg da deplasmanda Augsburg’u 2-1 mağlup etti.

Leipzig-Freiburg karşılaşması 1-1, Fortuna Düsseldorf-Paderborn müsabakası da 0-0 berabere sonuçlandı.

Thiago Alcantara Mainz’e Karşı Gözlerin Pasını Siliyor

    Diletta Leotta sakatlandı, dizinin son halini paylaştı...
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yeni Malatyaspor'da antrenmanlar devam ediyor

    Yeni Malatyaspor'da antrenmanlar devam ediyor

    Sumudica: Lig başlamazsa 10. kattan atlarım

    Sumudica: Lig başlamazsa 10. kattan atlarım

    UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferini unutmadı

    UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferini unutmadı

    Rory McIlroy: Onunla bir daha golf oynamam

    Rory McIlroy: Onunla bir daha golf oynamam

    Sıradaki Haber