Köln -Mainz: 2-2

Almanya Bundesliga'da Mainz deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Köln ile 2-2 berabere kaldı.

Maçta Köln'ün gollerini 6. dakikada penaltıdan Mark Uth ve 53. dakikada Florian Kainz kaydetti. Mainz'ın gollerini 61. dakikada Taiwo Awoniyi ve 71. dakikada Pierre Kunde attı.

Bu sonuçla Köln 33 puana yükselirken Mainz ise 15 sırada 27 puanla yer aldı

Dortmund, Schalke'yi dağııttı

Borussia Dortmund, Signal Iduna Stadı’nda konuk ettiği Schalke 04’ü 4-0 yendi.

Sarı-siyahlılar ilk yarıyı 29. dakikada Erling Haaland ve 45. Raphael Guerreiro’nun golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Borussia Dortmund, 48. dakikada Thorgan Hazard, 63. dakikada Guerreiro ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund, puanını 54’e çıkartarak 2’inci sıradaki yerini korudu.

Schalke 04 ise 37 puanda kaldı ve 8’inci sıraya geriledi.

26. haftada cumartesi günü oynanan diğer karşılaşmalarda Hertha Berlin deplasmanda Hoffenheim’i 3-0, Wolfsburg da deplasmanda Augsburg’u 2-1 mağlup etti.

Leipzig-Freiburg karşılaşması 1-1, Fortuna Düsseldorf-Paderborn müsabakası da 0-0 berabere sonuçlandı.

Thiago Alcantara Mainz’e Karşı Gözlerin Pasını Siliyor