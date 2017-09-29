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29.09.2017 - 16:14 | | AA

Köln, Pizarro'yu kadrosuna kattı

Bundesliga ekiplerindenKöln, 38 yaşındaki Perulu golcü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

Köln, Pizarro'yu kadrosuna kattı
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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Köln, Perulu milli oyuncu Claudio Pizarro'yu kadrosuna kattı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Pizarro ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

İmza töreninin ardından duygularını dile getiren tecrübeli golcü, Köln'ün büyük bir kulüp olduğunu belirterek, "Kalitem ve tecrübemle takımın bulunduğu şu anki durumdan çıkmasına yardımcı olmak istiyorum." dedi.

Bundesliga'da bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Köln, 1 puanla son sırada yer alıyor.

Daha önce Werder Bremen ve Bayern Münih'te forma giyen Perulu oyuncu, Bundesliga'da toplam 191 gole imza atmıştı. Avrupa kupalarında 30, Peru Milli Takımı'nda ise 18 gol kaydeden Pizarro, geçen sezon Werder Bremen formasını giymişti.

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