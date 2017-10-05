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05.10.2017 - 14:54 | | AA

Kolo Toure'ye milli görev

36 yaşındaki Toure, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda antrenörlük görevine getirildi

Kolo Toure'ye milli görev
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Futbolculuk kariyerini noktalayan Kolo Toure, ülkesi Fildişi Sahili'nde milli takım antrenörü oldu.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Toure'nin Belçikalı teknik direktör Marc Wilmots'ın yardımcılığına getirildiği bildirildi. Toure görevine, yarın deplasmanda oynanacak 2018 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'ndeki Mali maçıyla başlayacak.

Kariyerinde Arsenal, Manchester City, Liverpool ve Celtic formalarını giyen deneyimli savunma oyuncusu, geçen sezon futbolu bıraktıktan sonra İskoçya'nın Celtic takımında Brendan Rodgers'ın ekibine teknik asistan olarak katılmıştı.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın formasını 120 kez giyen Toure, iki yıl önce Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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