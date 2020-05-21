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21.05.2020 - 11:12 | |   ANKARA (AA) -

Kolombiyalı bisikletçi Pantano'ya 4 yıl men cezası

Kolombiyalı bisikletçi Jarlinson Pantano, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.

Kolombiyalı bisikletçi Pantano'ya 4 yıl men cezası
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Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), doping numunesinde yasaklı EPO maddesine rastlanmasından iki ay sonra, 2019'un haziran ayında aktif kariyerini noktalayan Pantano hakkındaki kararını açıkladı. UCI, Pantano'nun 2023'ün nisan ayına kadar bisiklet organizasyonlarına katılmasını yasakladı.

31 yaşındaki eski sporcu, IAM takımı adına mücadele ettiği 2016 Fransa Bisiklet Turu'nın 15. etabını kazanmıştı.

 

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