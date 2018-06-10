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10.06.2018 - 11:44 | | MOSKOVA (AA)

Kolombiya'nın kozu Rodriguez ve Falcao

Kolombiya, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda, Polonya, Senegal ve Japonya'nın bulunduğu H Grubu'nda mücadele edecek. Güney Amerika Elemeleri'nde grubunu 4. sırada tamamlayan Kolombiya, tarihinde 6. kez Dünya Kupası'nda yer alma hakkı elde etti.

Kolombiya'nın kozu Rodriguez ve Falcao
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Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Kolombiya Milli Takımı, 2014'te çeyrek finale çıkarak tarihinin en başarılı Dünya Kupası'nı oynamıştı. Güney Amerika temsilcisi, Rusya'da bu başarısının üzerine çıkmanın planlarını yapıyor.

Polonya, Senegal ve Japonya ile H Grubu'nda yer alan Kolombiya Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve aday kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Deneyimli Arjantinli teknik adam Jose Pekerman'ın 6 yıldır çalıştırdığı Kolombiya, Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya, Arjantin, Uruguay, Peru, Şili, Paraguay, Ekvador, Bolivya ve Venezuela ile mücadele etti.

Elemelerde çıktığı 18 maçın 7'sinden galip ayrılan, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Kolombiya, grubunu 27 puanla 4. sırada tamamlayarak 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.

Eleme maçlarında rakip ağları 21 kez havalandırırken kalesinde 19 gören Kolombiya, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla elde etti:

Kolombiya-Peru: 2-0
Uruguay-Kolombiya: 3-0
Şili-Kolombiya: 1-1
Kolombiya-Arjantin: 0-1
Bolivya-Kolombiya: 2-3
Kolombiya-Ekvador: 3-1
Kolombiya-Venezuela: 2-0
Brezilya-Kolombiya: 2-1
Paraguay-Kolombiya: 0-1
Kolombiya-Uruguay: 2-2
Kolombiya-Şili: 0-0
Arjantin-Kolombiya: 3-0
Kolombiya-Bolivya: 1-0
Ekvador-Kolombiya: 0-2
Venezuela-Kolombiya: 0-0
Kolombiya-Brezilya: 1-1
Kolombiya-Paraguay: 1-2
Peru-Kolombiya: 1-1

Takım O G B M A Y Av P

Brezilya 18 12 5 1 41 11 30 41
Uruguay 18 9 4 5 32 20 12 31
Arjantin 18 7 7 4 19 16 3 28
Kolombiya 18 7 6 5 21 19 2 27
Peru 18 7 5 6 27 26 1 26
Şili 18 8 2 8 26 27 -1 26
Paraguay 18 7 3 8 19 25 -6 24
Ekvador 18 6 2 10 26 29 -3 20
Bolivya 18 4 2 12 16 38 -22 14
Venezuela 18 2 6 10 19 35 -16 12

Öne çıkan oyuncuları

Bir önceki Dünya Kupası'nda James Rodriguez ve Radamel Falcao ikilisiyle adından söz ettiren Kolombiya, Rusya'daki organizasyonda daha deneyimli olacak iki yıldızına güveniyor.

Güney Amerika'dan Dünya Kupası biletini kapan Kolombiya, FIFA dünya sıralamasında 16'ncı sırada yer alıyor.

Kolombiya'nın aday kadrosunun önemli bir kısmını, kariyerlerini Arjantin, Meksika ve İspanya'da oynayan futbolcular oluşturdu.

Dünya Kupası geçmişi

Kolombiya Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 5 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 18 maç yapan Kolombiya, bu maçlardan 7'sini kazandı, 2'sinden beraberlikle, 9'undan mağlubiyetle ayrıldı. Kolombiya, Dünya Kupası tarihi boyunca 26 gol attı, kalesinde 27 gol gördü.

Brezilya'nın 2014 yılında ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayan

Kolombiya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1962 - Grup aşaması
1990 - Son 16 turu
1994 - Grup aşaması
1998 - Grup aşaması
2014 - Çeyrek final

Dünya Kupası aday kadrosu

Kaleci: David Ospina (Arsenal), Camilo Vargas (Deportivo Cali), Jose Fernando Cuadrado (Once Caldas)
Savunma: Cristian Zapata (Milan), Oscar Murillo (Pachuca), Santiago Arias (PSV Eindhoven), Yerry Mina (Barcelona), Johan Mojica (Girona), Frank Fabra (Boca Juniors), Davinson Sanchez (Tottenham Hotspur)
Orta saha: Wilmar Barrios (Boca Juniors), Carlos Sanchez (Espanyol), Abel Aguilar (Deportivo Cali), James Rodriguez (Bayern Münih), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), Mateus Uribe (Club America), Jefferson Lerma (Levante), Juan Fernando Quintero (River Plate)
Forvet: Carlos Bacca (Villarreal), Radamel Falcao Garcia (Monaco), Luis Muriel (Sevilla), Miguel Borja (Palmeiras), Jose Izquierdo (Brighton Hove Albion).

Maç takvimi

19 Haziran (TSİ: 15.00): Kolombiya-Japonya (Mordovia Arena - Saransk)
24 Haziran (TSİ: 21.00): Polonya-Kolombiya (Kazan Arena - Kazan)
28 Haziran (TSİ: 17.00): Senegal-Kolombiya (Samara Arena - Samara)

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