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21.07.2020 - 21:46 |

Kolu kırılan Marquez, MotoGP'de bu hafta yarışamayacak

Moto GP’de sezonun ilk yarışında kaza geçirerek yarış dışı kalan ve kolu kırılan şampiyon pilot Marc Marquez ameliyat oldu, sıradaki yarışta yer alamayacağı açıklandı.

Kolu kırılan Marquez, MotoGP'de bu hafta yarışamayacak
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Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Moto GP’de yeni sezon beklenmedik bir kazayla start almış, İspanya’da koşulan ilk yarışta şampiyonluğun en büyük favorisi, yaşadığı talihsizlik sonucunda yarış dışı kalmıştı. Aracın altından kaymasıyla havada kalan tecrübeli pilot, ardından pist dışındaki bölgeye doğru savrulmuştu.

Üst üste taklalar atan ve yerde kalan Marc Marquez’e ilk müdahaleyi pist görevlileri yaparken, boyunluk takılan sporcu sedyeye alınıp ardından hastaneye sevk edilmiş, sağ kolunda kırık oluştuğu belirlenmişti.

Kolu kırılan Marquez, MotoGPde bu hafta yarışamayacak

Marc Marquez bugün Barcelona’da ameliyat edildi. Operasyonun son derece başarılı geçtiği belirtilirken, son 4 yılın şampiyonu ve bu sezonun da favorisi olan İspanyol pilotun pistlere ne zaman döneceği de belli oldu. Buna göre Marc Marquez 26 Temmuz’da koşulacak Jerez pistindeki yarışı kaçıracak. Ancak ondan sonraki 9 Ağustos’taki Çekya’daki grand prix’ye yetişme ihtimali bulunuyor.

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