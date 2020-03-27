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27.03.2020 - 01:41 | | Ntv Spor

Komada bulunan Abdelhak Nouri uyandı!

2017 yılında bir maç sırasında kalbinden rahatsızlanan Abdelhak Nouri'nin 2 yıl 9 ay sonra komadan uyandığı açıklandı.

Komada bulunan Abdelhak Nouri uyandı!

2017 yılında bir maç sırasında kalbinden rahatsızlanan ve yeme, konuşma, yürüme yetilerini kaybeden Abdelhak Nouri'nin komadan uyandığı açıklandı. Genç oyuncunun ağabeyi Hollanda basınına yaptığı açıklamada "Artık komada değil. Hapşırıyor, kaşlarıyla bize sinyal veriyor ve yemek yiyebiliyor. Ancak henüz yataktan kalkamıyor" ifadelerini kullandı.

20 dakika boyunca kalp masajı yapılmıştı
Ajax ile Werder Bremen arasında 8 Temmuz 2017'de oynanan hazırlık karşılaşmasının 72. dakikasında kalp ritmi bozukluğu nedeniyle yerde kalan 22 yaşındaki Abdelhak Nouri'ye 20 dakika boyunca kalp masajı yapılmıştı.

Daha sonra helikopterle hastaneye götürülen Nouri'nin beyninde ciddi ve kalıcı hasar tespit edildiği açıklanmıştı.

Komada bulunan Abdelhak Nouri uyandı

Komada bulunan Abdelhak Nouri uyandı

 

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