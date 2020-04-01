Kompany'den büyük fedakarlık: Maaşımı alın

Corona virüsten etkilenen ülkelerden Belçika'da Anderlecht kulübünün uğradığı ekonomik zarar Vincent Kompany'den unutulmaz bir hamle geldi.

Ülke basınında yer alan haberlerde; Anderlecht yönetiminin takımdaki futbolculara maaş kesintisi talep ettiği ancak bazı isimlerin soğuk yaklaştığı ifade edildi.

Bu durumu öğrenen Vincent Kompany, oyuncu-antrenör olarak çalıştığı kulübüne fedakarlık yaptı. 33 yaşındaki isim, yönetimiyle görüşerek oyuncuların zorlanması halinde kendi maaşının tamamen alınmasını istedi.

Sezon bitirilene kadar futbolcuların maaş durumunun böyle idare edilmesini talep etti. Bu durum Belçika basınında alkış aldı.

Anderlecht taraftarları; Vincent Kompany için 'Büyük Lider' başlıkları attı.