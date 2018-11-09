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09.11.2018 - 16:11 | | AA

Konya, Ankaragücü'ne hazır!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın MKE Ankaragücü'yle karşılaşacak Atiker Konyaspor hazırlıklarını tamamladı.

Konya, Ankaragücü'ne hazır!
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Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Paolo Hurtado ve Jens Jonsson katılmadı.

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