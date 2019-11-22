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22.11.2019 - 08:41 | | Fanatik

Konya, Beşiktaş maçı öncesi yanacak! 3 bin meşale...

Haftalardır kazanamayan Konyaspor, Beşiktaş devirmenin planlarını yaparken maça büyük ilgi gösteren yeşil-beyazlı taraftarlar ise unutulmaz bir uğurlama hazırlığında. tesislerden stada kadar olan yol 3 bin meşaleyle aydınlanacak.

Konya, Beşiktaş maçı öncesi yanacak! 3 bin meşale...
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Son haftalarda yaşadığı düşüşle hedefinden iyice uzaklaşan Konyaspor, Beşiktaş’ı konuk edeceği maçı çıkış noktası olarak görüyor. Güçlü ve formda rakibini devirip kötü gidişe son vermek isteyen yeşil-beyazlıların taraftarları ise takıma unutulmaz bir destek vermeye hazırlanıyor. Son 4 maçından yalnızca 1 puan çıkaran İç Anadolu ekibinde karşılaşma için satışa sunulan biletlerin büyük kısmı tükendi.

Eşi benzeri görülmemiş...

Taraftarın takıma sürprizi maç öncesinde. Yaptıkları koreografilerle devleri kıskandıran Konyalılar bu kez oyuncuların tesislerden çıkıp stada gelene kadar olan yolu 3 bin meşaleyle aydınlatacaklar. Stadyuma kadar takıma eşlik etmeye hazırlanan taraftarlar, Türkiye’de eşi benzeri görülmemiş bir destekle takımlarını maça uğurlayacaklar.

2 eksik var

42 bin kişilik Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda zorlu randevu için boş koltuk olmayacak. Konyasporlu futbolseverler ayrıca maç öncesi yapacakları koreografi ile de takımı ateşlemenin hazırlığı içerisindeler. Öte yandan Konyaspor’da kritik maç öncesinde Ali Çamdalı ve cezalı Shengelia dışında eksik yok.

Zenit yapmıştı

Fenerbahçe’nin Rus ekibi Zenit’le Avrupa Ligi’nde karşılaştığı maç öncesinde Petersburglular takımları için unutulmaz bir uğurlama hazırlamıştı. Binlerce futbolsever oyunculara stada kadar meşalelerle eşlik etmişti. Konyaspor taraftarının hedefi ise daha coşkulu bir organizasyonla takımı Beşiktaş maçı öncesi ateşlemek.

 

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