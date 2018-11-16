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16.11.2018 - 14:54 |

Konya'da eksik antrenman

Atiker Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Konya'da eksik antrenman
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Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cuma günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman, Kayacık Tesisleri'nde teknik sorumlu Haldun Üstel, yardımcı antrenör Çağdaş Çankaya, atletik performans antrenörü Soner Demirel ve kaleci antrenörü Yunus Emre Sürmeligöz yönetiminde gerçekleştirildi.

Oyuncular, ısınma bölümünün ardından, topla oyun ve pas çalışması yapıp, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Antrenmana, milli takımlarda bulunan Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Deni Milosevic, Abdou Razack Traore, tedavisine devam edilen Selim Ay, Jens Jonsson ve hasta olan Vedat Bora ile dinlendirilen Ertuğrul Taşkıran katılmadı.

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