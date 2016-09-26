Konya'da mağlubiyet üzüntüsü

Baydar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Trabzonspor karşısında iyi mücadele ettiklerini ifade etti.

Trabzon'da futbol için elverişli olmayan oldukça kötü bir zeminde oynadıklarını kaydeden Baydar, "Adeta tarlayı andıran zeminde ayakta durmakta zorluk çeken oyunculardan futbolcumuz Amir Hadziahmetovic sakatlandı. Böyle bir zeminin üzerinde bir de yağmur eklenince iki takım da zor şartlarda mücadele etti. Bakıldığında ilk yarıda yakaladığımız 3 net gol fırsatını değerlendirebilmiş olsak maçı koparma imkanımız vardı. Mücadelemizin karşılığını alamadığımız için son derece üzgünüz. Trabzonspor karşısında yenilgiyi hak etmedik." değerlendirmesinde bulundu.

"Milli takım arasına iyi girmek istiyoruz"

Ahmet Baydar, yoğun maç temposunun devam ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Takımımız ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyor. Bir haftada hem lig hem de Avrupa'da güçlü takımlarla önemli maçlara çıkıyoruz. Bunun fiziksel ve zihinsel anlamdaki temposuna alışmak biraz zaman alıyor. Takımımıza her zaman güvendiğimizi ifade ettik. Bu yoğun ve yorucu tempodan en iyi sonuçlarla çıkmak istiyoruz. Önce 29 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki Gent deplasmanına gideceğiz, ardından da 2 Ekim Pazar günü sahamızda Adanaspor ile oynayacağız. İki karşılaşmada da en iyi sonuçları alıp milli maç arasına iyi girmek istiyoruz."

Atiker Konyaspor, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşmış, rakibine 90+5'de yediği golle 1-0 mağlup olmuştu.