Konyaspor - Alanyaspor: 2-3

Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nun son maçında İttifak Holding Konyaspor, kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'ı geride bırakarak ligi 5'inci sırada noktaladı. İttifak Holding Konyaspor ise ligi 12'nci sırada tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 34. ve son haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

12. dakikada Shengelia'nın sağ kanattan ortasına yükselen Alper Uludağ, topu ceza sahasında bulunan Miya'ya indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

15. dakikada Kaan Kanak'ın kullandığı köşe atışına iyi yükselen Musa Çağıran'ın vuruşunda, top üstten auta çıktı.

18. dakikada Hadziahmetovic'in pasına hareketlene Shengelia'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

20. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Miya'nın ceza sahası içinden pasına hareketlenen Alper Uludağ'ın gelişine vurduğu top ağlarla buluştu: 1-0.

26. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Shengelia'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Selim Ay'ın vuruşunda, top kaleci Cenk Gönen'den döndü. Topu önünde bulan Anicic, meşin yuvarlağı rahat bir şekilde ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

13'üncü dakika Amir Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından şutu yandan auta çıktı.

19'uncu dakikada Miya'nin pasında ceza sahasında topu önünde bulan Alper'in sert şutunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-0.

27'nci dakikada Shengelia'nın köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Selim Ay'ın kafa vuruşuna kaleci Cenk müdahale etti. Dönen topu önünde bulunan Anicic'in vuruşunda meşin yuvlarlak filelerle buluştu: 2-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

61'inci dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.

79'uncu Kaan'ın ortasında ceza sahasında toplu buluşan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

86'ncı dakikada ceza sahasında Bakasetas pasını Efecan'a aktardı. Efecan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-3.

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul - Ali Turan, Selim Ay, Anicic, Ferhat Öztorun, Shengelia, Amir Hadziahmetovic, Alper, Miya, Daci (Dk. 78 Uğur Demirok), Thuram

AYTEMİZ ALANYASPOR: Cenk - Baiano, Welinton, Lokman, Kaan, Musa (Dk. 68 Siopis), Salih (Dk. 68 Ceyhun), Onur (Dk. 35 Bakasetas), Mustafa Pektemek (Dk.3 5 Efecan), Emircan (Dk. 52 Fernandes), Cisse

GOLLER: Dk. 19 Alper, Dk. 27 Anicic (İttifak Holding Konyaspor) - Dk. 61 Fernandes, Dk. 79 Bakasetas, Dk. 86 Efecan (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KART: Ali Turan (İttifak Holding Konyaspor) - Welinton, Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)