Konyaspor, Ankaragücü maçının provasını yaptı

2019-2020 Cemil Usta Sezonu 1'inci hafta maçında MKE Ankaragücünü konuk edecek olan Konyaspor, maç hazırlığı kapsamında taktik bir çalışma gerçekleştirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumunda gerçekleştirilen antrenman koşu ve topla ısınma hareketleri ile başladı. T

Taktik çalışma ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı. Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Volkan Fındıklı ile Paolo Hurtado katılmadı.