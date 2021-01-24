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24.01.2021 - 13:01 |

Konyaspor - Antalyaspor: 0-0

Süper Lig'in 21. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Konyaspor - Antalyaspor: 0-0
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Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Konyaspor, Antalyaspor'u ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, üst üste 2. beraberliğini aldı ve 26 puanla 10. sırada yer buldu. 3 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Konyaspor ise 23 puanla 15. sırada yer aldı.

Antalyaspor, gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise gelecek haftayı BAY geçecek.

KONYASPOR, ANTALYA'YA KAYBETMİYOR

Konyaspor, Süper Lig tarihinde Antalyaspor'u konuk ettiği hiçbir maçı kaybetmedi. Yeşil - beyazlılar, bu maçlarda 4 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Metin, Bilal Gölen

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Barış Yardımcı, Jevtovic, Hadziahmetovic (Dk. 85 Oğuz Kağan Güçtekin), Ömer Ali Şahiner (Dk. 85 Shengelia), Musa Çağıran (Dk. 72 Rahmanovic), Cikalleshi (Dk. 46 Bytyqi), Kravets

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 90 1 Serdar Gürler), Fredy, Amilton (Dk. 87 Sam), Jahovic (Dk. 73 Orgill)

Sarı kartlar: Dk. 30 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 69 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)

Konyaspor - Antalyaspor: 0-0

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