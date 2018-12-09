Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Konyaspor, Aykut Kocaman'a sahip çıktı
09.12.2018 - 12:19 |

Konyaspor, Aykut Kocaman'a sahip çıktı

Atiker Konyaspor Kulübü, dün oynanan Trabzonspor maçından sonra resmi internet sitesinden açıklama yaptı.

Konyaspor, Aykut Kocaman'a sahip çıktı
ABONE OL

Atiker Konyaspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında dün oynanan Trabzonspor maçının ardından teknik direktör Aykut Kocaman'la ilgili destek mesajı yayınladı.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dün Trabzon’da herkesin gözleri önünde ilginç hadiseler yaşandı. Teknik direktörümüz Aykut Kocaman maç önü konuşmasında rakip takımın resmi sitesinden yapılan açıklamalara ve akabinde başlatılan algı operasyonlarına dikkat çekerek hakemin bu gelişmelerden ne kadar etkileneceğini sorguladı. Bu konuyla ilgili geniş açıklamayı ilgili arkadaşlarımız yaptı.

Trabzon deplasmanında hem sahada hem de saha dışında yaşadıklarımız bir utanç vesikası olarak karşımızdadır. Maç öncesi deplasman otobüslerimizin taşlanması ve camlarının kırılması kabul edilemez. Onca taraftarın bu hava koşullarında kırık camlarla seyahat etmelerine hangi insan evladının vicdanı kabul eder. Üstelik bu olayın stadyumun içinde yaşanması ayrıca sorgulanması gereken bir durumdur.

Her şeyden önemlisi, herkesin hayretler içinde izlediği ve sonucunda hiç hak etmeyen bir kulübün küme düştüğü bir sezonun ardından, bugün rakip takımın tribünlerinin tamamının teknik direktörümüz Aykut Kocaman’a fütursuzca saldırmaları tam anlamıyla trajikomedidir. Aykut Kocaman duruşu, tavrı, tarzı, birikimiyle bu ülkenin en değerli spor adamlarından biridir ve bizim de baş tacımızdır. Her zaman olduğu gibi sonuna kadar yanında durmaya devam edeceğiz. Şiddetle reddettiğimiz, kendilerine iade ettiğimiz ve maç boyunca devam eden toplu saldırıyla ilgili nasıl bir yaptırım uygulanacağını da yakından takip edeceğiz."

Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
  2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
  3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
  4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
  5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
    Podolski'den Max Kruse açıklaması



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sıradaki Haber