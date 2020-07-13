 Konyaspor - Başakşehir: 4-3

Süper Lig'in 32'nci haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu.

İstanbul ekibi bu mağlubiyetin ardından 66 puanda kalmasına rağmen, Trabzonspor'un da Yukatel Denizlispor maçını 2-1 kaybetmesiyle birlikte rakibiyle arasındaki 4 puanlık farkı korumuş oldu. Turuncu lacivertli ekip, ligin 33'üncü haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Öte yandan İttifak Holding Konyaspor ise bu galibiyetle birlikte küme düşme hattından kurtuldu. Puanını 33'e yükselten Konya ekibi, haftayı rakiplerinin puan kaybetmesinin ardından 14'üncü sırada noktaladı.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul - Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Volkan Fındıklı (Dk. 72 Jevtovic), Jonsson, Milosevic (Dk. 79 Thuram), Miya (Dk. 73 Selim Ay), Amir Hazdiahmetovic, Ömer Ali Şahiner

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Skrtel, Epureanu (Dk. 58 Berkay), Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Robinho), Visca, Aleksic (Dk. 45 Elia), Crivelli (Dk 88 Mahmut Tekdemir), Demba Ba

GOLLER: Dk. 20 - Dk. 45+1 Miya, Dk. 27 Ömer Ali Şahiner, Dk. 84 Skubic (İttifak Holding Konyaspor) - Dk. 3 (P) Visca, Dk. 69 Demba Ba, Dk. 76 Elia (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Miya, Uğur, Milosevic, Ali Turan (yedek kulübesinde) (İttifak Holding Konyaspor) - Visca, Aleksic, Epureanu (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde topa havalanan Epureanu'nun kafa vuruşunda Miya topa elle müdahale etti. Hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

3'üncü dakikada Visca'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 0-1.

20'nci dakikada sol kanattan Alper'in ortasında ceza sahasında Miya'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

25'inci dakika Mehmet Topal'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Skrtel'in şutunda top yandan auta çıktı.

27'nci dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Amir Hadziahmetovic'in pasında Ömer Ali Şahiner, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

45+1'inci dakikada Amir Hadziahmetovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Miya'nın şutunda top ağlara gitti: 3-1.

69'uncu dakikada ceza sahasına giren Visca'nın pasında Demba Ba'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2.

76'ncı dakikada Caiçara'nın ortasında ceza sahasında Elia'nın şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 3-3.

84'üncü dakikada Jonsson'un ortasında ceza sahasında topla buluşan Skubic'in şutunda top ağlarla buluştu: 4-3.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 32. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan lider Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları Yukatel Denizlispor müsabakasının ilk 11'inde bir değişiklik yaptı.

Buruk, Yukatel Denizlispor müsabakasının ilk 11'inde yer alan Ponck'un yerine Epureanu'yu ilk 11'e dahil etti.

Medipol Başakşehir, karşılaşmaya Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Crivelli ve Demba Ba ilk 11'iyle başladı.

İttifak Holding Konyaspor'da 2 değişiklik

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, geçen hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile yaptıkları maçın ilk 11'ine göre takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü.

Korkmaz, Gaziantep FK maçının ilk 11'inde yer alan Jevtovic ve Bajic'in yerine Jonsson ve Hadziahmetovic'i ilk 11'e dahil etti.

Konyaspor, karşılaşmaya Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı, Jonsson, Milosevic, Miya, Hadziahmetovic ve Ömer Ali Şahiner ilk 11'iyle başladı.

Edin Visca Kimdir?