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28.10.2020 - 16:03 | | Enver Furkan Çelebioğlu KONYA (İHA) -

Konyaspor, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

 Süper Lig’in 7. haftasında M. Başakşehir’i konuk edecek olan Konyaspor, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
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Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma ile başladı.

Antrenman, topla ve topsuz yapılan çabukluk hareketleri ve 5’e 3 topla oyun ile devam etti. Oyuncular, çift kale maç ile çalışmayı tamamladı.

Konyaspor, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

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