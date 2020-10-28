Konyaspor, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma ile başladı.

Antrenman, topla ve topsuz yapılan çabukluk hareketleri ve 5’e 3 topla oyun ile devam etti. Oyuncular, çift kale maç ile çalışmayı tamamladı.