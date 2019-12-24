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24.12.2019 - 21:41 | | KONYA (AA)

Konyaspor Başkanı garanti verdi

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk kötü sonuçların ardından "Camiamız rahat olsun. Yapacağımız transferlerin takımı istediğimiz yere taşıyacağı düşüncesi hepimizde mevcut" dedi.

Konyaspor Başkanı garanti verdi
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Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, Süper Lig'de dün  Trabzonspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından yönetim kurulu olarak geç saatlere kadar toplantı yaptıklarını belirtirken, her türlü olasılığı değerlendirdiklerini  vurguladı. 

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında,  yönetim kurulu toplantısının bir bölümünde teknik direktör Aykut Kocaman'ın da  yer aldığını dile getiren Hilmi Kulluk, "Mevcut durumla ilgili geniş çaplı bir  değerlendirme yaptık. Dün gece geç saatlere kadar süren toplantımızın sonunda,  bazı konularda karar almanın arifesine geldik." ifadelerini kullandı.

Ara transfer dönemine dikkati çeken Kulluk, şu görüşlerini aktardı: "Bu dönemde yapacağımız transferlerin takımı istediğimiz yere  taşıyacağı düşüncesi hepimizde mevcut. Camiamız rahat olsun. Konyaspor'umuzu  sıkıntıya sokacak hiçbir şey yapmayız. Gerekirse istifamız da olur. Bunların  hepsini arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Daha başarılı bir yönetim  gelecekse, biz bu konuda da elimizden geleni yaparız. Göreve geldiğimizden bu  yana doğrularımızı yanlışlarımızı geniş şekilde değerlendirdik. Kısa süre içinde  gereken ne varsa hepsini yapacağız."

 

 

 

  

 

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