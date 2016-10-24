Konyaspor başkanından hakem isyanı!

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, maçın orta hakemini eleştirerek, Merkez Hakem Komitesi'nin de pozisyonları tekrar izleyip, açıklama yapmasını istedi. Şan, futboldaki kurallarında formaya göre değişmediğini belirtti.

Atiker Konyaspor, kendi sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Maçı değerlendiren Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, hakemi eleştirerek, şunları söyledi:

"Mağlubiyeti hak etmedik. Klasik bir Türk futbolu neticesi alındı. Zannedersem maç şöyle hatırlanacak; maçın orta hakemi kime penaltı çalabiliyor, kime çalamıyor onun göstergesi oldu. Başka hiç bir şey söylemeye gerek yok. Maçın 30'uncu dakikasında Halil İbrahim'e yapılan bir pozisyon var. Tekrarlarda görülebilir. Bir de Skrtel'ın eliyle altı pasın içinde topun yönünü değiştirmesi var. Her iki pozisyonda da bize penaltı çalınıyorsa, o pozisyona da penaltı çalınması lazım. Klasik bir gün yaşadık, Türk futbolunda. Sene 2016 fark etmez 2017, 2018 bu zihniyet devam ettiği sürece bu işler böyle. Lütfen Merkez Hakem Komitemiz de pozisyonları tekrar incelesin ve açıklamasını yapsınlar. Formanın rengiyle bu işin alakası yok ki. Kural kuraldır. Futbolda 9 kusurlu hareket her takım için geçerli olması lazım."

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a maç öncesi misafirperverlik yaptıklarını hatırlatan Şan, "Saha dışında Aziz Yıldırım beyi gayet güzel ağırladık. Misafir perverliğimizi gösterdik. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Futbolun içinde bunlar, ama Türkiye'de maalesef böyle oluyor. Fenerbahçe'ye Avrupa liginde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Taraftarla Aziz Yıldırım arasında yaşanan gerginliğin sorulması üzerine ise Şan, "Yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Uzaktan kimin ne dediği belli olmuyor. El kol hareketleri yanlış anlaşılabiliyor. Geçen yılki konu önemli değil. Dün dünde kaldı, yeni şeyler söylemek lazım" dedi.