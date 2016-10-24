Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Konyaspor başkanından hakem isyanı!
24.10.2016 - 22:55 | | DHA

Konyaspor başkanından hakem isyanı!

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, maçın orta hakemini eleştirerek, Merkez Hakem Komitesi'nin de pozisyonları tekrar izleyip, açıklama yapmasını istedi. Şan, futboldaki kurallarında formaya göre değişmediğini belirtti.

Konyaspor başkanından hakem isyanı!
ABONE OL

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, maçın orta hakemini eleştirerek, Merkez Hakem Komitesi'nin de pozisyonları tekrar izleyip, açıklama yapmasını istedi. Şan, futboldaki kurallarında formaya göre değişmediğini belirtti.

Atiker Konyaspor, kendi sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Maçı değerlendiren Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, hakemi eleştirerek, şunları söyledi:

"Mağlubiyeti hak etmedik. Klasik bir Türk futbolu neticesi alındı. Zannedersem maç şöyle hatırlanacak; maçın orta hakemi kime penaltı çalabiliyor, kime çalamıyor onun göstergesi oldu. Başka hiç bir şey söylemeye gerek yok. Maçın 30'uncu dakikasında Halil İbrahim'e yapılan bir pozisyon var. Tekrarlarda görülebilir. Bir de Skrtel'ın eliyle altı pasın içinde topun yönünü değiştirmesi var. Her iki pozisyonda da bize penaltı çalınıyorsa, o pozisyona da penaltı çalınması lazım. Klasik bir gün yaşadık, Türk futbolunda. Sene 2016 fark etmez 2017, 2018 bu zihniyet devam ettiği sürece bu işler böyle. Lütfen Merkez Hakem Komitemiz de pozisyonları tekrar incelesin ve açıklamasını yapsınlar. Formanın rengiyle bu işin alakası yok ki. Kural kuraldır. Futbolda 9 kusurlu hareket her takım için geçerli olması lazım."

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a maç öncesi misafirperverlik yaptıklarını hatırlatan Şan, "Saha dışında Aziz Yıldırım beyi gayet güzel ağırladık. Misafir perverliğimizi gösterdik. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Futbolun içinde bunlar, ama Türkiye'de maalesef böyle oluyor. Fenerbahçe'ye Avrupa liginde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Taraftarla Aziz Yıldırım arasında yaşanan gerginliğin sorulması üzerine ise Şan, "Yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Uzaktan kimin ne dediği belli olmuyor. El kol hareketleri yanlış anlaşılabiliyor. Geçen yılki konu önemli değil. Dün dünde kaldı, yeni şeyler söylemek lazım" dedi.

    Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
      Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
      Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
      Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
      Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
      Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Sıradaki Haber