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12.02.2020 - 19:37 |

Konyaspor, Bülent Korkmaz’la ilk antrenmanına çıktı

Konyaspor, cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz yönetiminde devam etti.

Konyaspor, Bülent Korkmaz’la ilk antrenmanına çıktı

Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, bugün düzenlenen törenle Konyaspor’a imza atan Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşti.

Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ali Karakaya, Faruku Miya ile Serkan Kırıntılı katılmadı. Ömer Ali Şahiner ve Volkan Fındıklı’nın fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde takımdan ayrı çalıştığı antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, pas çalışması ve 8’e 2 oyun ile devam etti. Oyuncular, hücum-savunma organizasyon çalışmasının ardından oynanan turnuva maçlarıyla antrenmanı tamamladı.

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