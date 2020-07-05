Konyaspor-Çaykur Rizespor: 1-0

Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında bugün Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadeleyi Konyaspor 1-0 kazandı.

Konyaspor 90+5. dakikada Miya'nın penaltı golüyle galip geldi.

Konyaspor bu sonuçla 30 puanla 14. sıraya yükseldi. Çaykur Rizespor ise 29 puan ile 16. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada Bajic'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye şutunda savunma topa müdahale etti.

31. dakikada Alper Uludağ'ın ceza sahasına girmeden şutunda top kaleci Tarık Çetin'de kaldı.

45. dakikada Jevtovic'in ceza sahasının sağ çaprazından kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

47. dakikada Boldrin'in ceza sahasının sağ çaprazından kaleye şutunda topu kaleci Ertuğrul Taşkıran kornere çeldi.

60. dakikada Ömer Ali Şahiner'in kullandığı köşe vuruşuna ceza yayı içerisinde bulunan Jonsson'un gelişine vuruşunda top yanda auta gitti.

76. dakikada Boldrin'in ceza sahasına ortasında topu kaleci Ertuğrul Taşkıran oyun alanına çevirdi. Topu önünde bulan Skoda meşin yuvarlağı tekrar ceza sahası içinde bulunan Boldrin'e gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda top, defansa çarparak kornere çıktı.

86. dakikada ceza sahası içerisinde bulunan Miya'nın pasına hareketlenen Thuram'ın vuruşunda top üstten auta gitti.

90 3. dakikada Ömer Ali Şahiner ceza sahası içerisine topu göndermek isterken top Talbi'nin eline çarptı. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. 90 4. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Penaltı kullanmak için topun başına geçen Farouk Miya'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic (Dk. 76 Daci), Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia (Dk. 57 Miya), Bajic (Dk. 84 Thuram)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Orhan Ovacıklı, Talbi, Fernandes, Melnjak, Abdullah Durak (90 2 Burak Albayrak), Vetrih (Dk. 83 Garmash), Tunay Torun (Dk. 45 1 Oğuz Kağan Güçtekin), Boldrin, Samudio, Skoda

Gol: Dk. 90 4 Miya (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Jonsson, Dk. 82 Anicic, Dk. 90 5 Ali Turan (Yedek kulübesinde) (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 46 Talbi, Dk. 73 Boldrin (Çaykur Rizespor)