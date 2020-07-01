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01.07.2020 - 23:34 | |   KONYA (AA) -

Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan turnuva maçlarıyla tamamlandı.

Antrenmana tedavisine devam edilen Guilherme Sitya dışında tüm oyuncular katıldı.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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