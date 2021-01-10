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10.01.2021 - 01:34 |

Konyaspor Danimarka’dan Ertuğrul Tekşen'in transferini bitiriyor!

Danimarka Süper Lig takımlarından Lyngby formasını giyen genç Türk yıldız Ertuğrul Tekşen’i Konyaspor kadrosuna katmak üzere olduğu vurgulandı.

Konyaspor Danimarka’dan Ertuğrul Tekşen'in transferini bitiriyor!
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Konyaspor’un Danimarka Süper Lig takımlarından Lyngby formasını giyen ve sözleşmesi yeni yılla biten 21 yaşındaki genç Türk yıldız Ertuğrul Tekşen’i kadrosuna katmak üzere olduğu belirtildi.
Ülkenin önde gelen tabloid gazetelerinden B.T’de yer alan habere göre, Lyngby’nün sözleşmesini uzatmadığı genç yetenek Ertuğrul Tekşen ile Konyaspor’un bonservis ücreti ödemeden 2.5 yıllık sözleşme yapacağı öne sürüldü.
Haberde, dün Konya’ya gelen Tekşen’in, birkaç gün içinde Konyaspor ile sözleşme imzalayacağı ve bu kulübün futbolcusu olarak tanıtılacağı belirtildi.
Danimarka’da doğan ve daha önce Türkiye U16 Milli Takımı forması giymiş olan 1.85 boyunda kanat ve forvet oyuncusu Ertuğrul’un menajeri Evren Şahin, futbolcusunun Konyaspor ile anlaştığını doğruladı.
Danimarka’nın lokomotif kulüplerinden Bröndby Master Class ekolünden yetişen genç yetenek U19 futbolcusu olarak Lyngby’ye transfer olmuş, oynadığı 71 maçta attığı 22 golle dikkat çekmişti.

Konyaspor Danimarka’dan Ertuğrul Tekşenin transferini bitiriyor

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