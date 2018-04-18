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18.04.2018 - 16:19 |

Konyaspor, Eto'o için TFF'ye başvuracak

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Samuel Eto'o'nun Antalyaspor karşılaşmasında uygunsuz davranışta bulunduğu iddiasına ilişkin, "Antalyasporlu yöneticilerin geçen hafta içinde ortamı germek, tansiyonu yükseltmek için ortaya attıkları sorumsuz, mesnetsiz, belgesiz iftiralarını TFF'ye taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Konyaspor, Eto'o için TFF'ye başvuracak
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Baydar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Stadı'ndaki Antalyaspor-Atiker Konyaspor maçından sonra futbolcuları Eto'o'nun sahadan ayrılırken rakip takım taraftarlarına uygunsuz davranışta bulunduğu iddialarını değerlendirdi.

Söz konusu iddiaların asılsız olduğunu ifade eden Baydar, konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuracaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Antalyasporlu yöneticilerin geçen hafta içinde ortamı germek, tansiyonu yükseltmek için ortaya attıkları sorumsuz, mesnetsiz, belgesiz iftiralarını TFF'ye taşıyoruz. Hazırladığımız dosya gün bitiminde ilgili kurullara iletilecek. Kritik maç öncesi bu stratejiyle futbolcumuz Samuel Eto'o ve takımıza karşı organize nefret tohumları ekilmiştir. Bu provokasyonun amacı belliydi, takımımızın ve oyuncumuzun performansını etkilemek. Bir hafta boyunca Eto'o üzerinden yapılan hadsiz açıklamalar, yeni algı operasyonlarıyla devam ediyor. Camiamızı bu şekilde karalamaya çalışanlara hukuk nezdinde gereken cevap verilecektir."

TFF ve Etik Kurulunun, konuyu en ince ayrıntısına kadar inceleyeceğine inandıklarını vurgulayan Baydar, "Hiç kimse elinde kesin bilgi ve belgeler olmadan bir kulübü ve futbolcuyu zan altında bırakamaz, karalayamaz, iftira atamaz. Her fırsatta bu yola tevessül edenler için ilgili kurulların değerli üyelerinin adaletli şekilde konuyu ele alıp emsal bir karar vereceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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