Konyaspor - Fenerbahçe (CANLI)

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına konuk oluyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı.

KONYASPOR - FENERBAHÇE: 0-0

*İlk yarı oynanıyor

İLK 11'LER



Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic.



Fenerbahçe: Harun; Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali; Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu; Mehmet Ekici, Zajc, Garry Rodrigues; Vedat Muriqi.





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