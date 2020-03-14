14.03.2020 - 20:01 |
Konyaspor - Fenerbahçe (CANLI)
Süper Lig'de 26. hafta müsabakasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor. Corona Virüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadele saat 20.00'de başladı.
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına konuk oluyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı.
KONYASPOR - FENERBAHÇE: 0-0
*İlk yarı oynanıyor
İLK 11'LER
Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic.
Fenerbahçe: Harun; Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali; Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu; Mehmet Ekici, Zajc, Garry Rodrigues; Vedat Muriqi.
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