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14.03.2020 - 20:01 |

Konyaspor - Fenerbahçe (CANLI)

Süper Lig'de 26. hafta müsabakasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor. Corona Virüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadele saat 20.00'de başladı.

Konyaspor - Fenerbahçe (CANLI)

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına konuk oluyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı.

KONYASPOR - FENERBAHÇE: 0-0

*İlk yarı oynanıyor

İLK  11'LER

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic.

Fenerbahçe: Harun; Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali; Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu; Mehmet Ekici, Zajc, Garry Rodrigues; Vedat Muriqi.

Altay Bayındır yok
Fenerbahçe'de fıtık ameliyatı geçiren kaleci Altay Bayındır'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Ozan Tufan, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz de cezalı durumda bulunduğu için forma giyemiyor

Konyaspor - Fenerbahçe (CANLI)

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