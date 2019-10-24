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24.10.2019 - 21:05 | | AA

Konyaspor, Fenerbahçe maçına odaklandı

İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ömer Ali Şahiner, enerbahçe ile yapacakları müsabakaya ilişkin konuştu.

Konyaspor, Fenerbahçe maçına odaklandı
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İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ömer Ali Şahiner, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda 26 Ekim Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapacakları müsabakaya ilişkin, zorlu bir maç olacağını ancak karşılaşacakları her türlü zorluğa fiziki ve mental açıdan hazır olduklarını söyledi. 

Yeşil-beyazlı takımın Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Ömer Ali Şahiner, bu hafta oynadıkları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına kötü bir başlangıç yaptıklarını belirtti. 

Yeni Malatyaspor karşılaşmasından bazı dersler çıkardıklarını ifade eden Ömer Ali Şahiner, "Maçın kötü başlamasına en güzel cevabı yine oyunumuzla verdik. Pes etmedik. 10 kişi kalmamıza rağmen oyunun sonuna kadar çok iyi mücadele ettik. Taraftarımız da bu konudaki gayretimizi takdir etti. Maç sonunda gösterdikleri tepki bize büyük moral motivasyon verdi. Tüm taraftarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu. 

Bu hafta deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları karşılaşmanın çok zorlu geçeceğini vurgulayan Ömer Ali Şahiner, şunları kaydetti: 

"Zor bir maç olacağı kesin. Fenerbahçe son maçını da kazandı. Son dönemde yükselen bir durumları var. Taraftarlarının da desteğiyle bizim için deplasmanda son derece zorlu bir müsabaka olacak. Ancak biz hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Fenerbahçe maçında karşılaşacağımız her türlü zorluğa fiziki ve mental olarak karşı koyacak durumdayız. İnşallah güzel bir sonuçla döneriz."

Öte yandan, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 

Yeşil-beyazlılar, taktik çalışma ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

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