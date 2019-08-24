24.08.2019 - 15:25 | | AA
Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, 4'e 1 oyun, koşu, pas ve çabukluk hareketlerinin ardından taktik çalışma ile tamamlandı.
Antrenmana takımdan ayrı çalışan Paolo Hurtado dışında tüm oyuncular katıldı.