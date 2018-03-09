Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri Konyaspor, Galatasaray'dan çekinmiyor
09.03.2018 - 11:17 | | Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

Konyaspor, Galatasaray'dan çekinmiyor

ATİKER Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, hafta sonu oynanacak Galatasaray maçından puan ya da puanlar almak istediklerini söyledi.

Konyaspor, Galatasaray'dan çekinmiyor
ABONE OL

Ahmet Baydar, rakiplerinden çekinmediklerini belirterek, "Biz hiçbir zaman rakiplerinden çekinen bir takım olmadık. Galatasaray'dan da çekinmiyoruz. İstanbul'a puan ya da puanlar almak için gideceğiz. Orada güzel bir galibiyet alarak hem taraftarımızın ve kulübümüzün yüzünü güldürmek istiyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyorum" dedi.

"Yeni hocamız Sergen Yalçın'la ilk maçımıza çıkacağız" diyen Baydar, "Hocamızın Galatasaray'a şansı tutuyor. Bu nedenlede kendimizi şanslı hissediyorum. İnşallah bu maçtada böyle olacak. Önümüzde 10 zorlu maç var. Her maç birbirinden zorlu ve önemli. Ancak bizim puan ya da puanlar almaktan başka bir çaremiz yok. Bunu yapabilecek bir kadroya ve hocaya sahip olduğumuza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika transfer haberleri - Beşiktaş, Elneny bugünkü idmana çıktı! Rest...
    Son dakika transfer haberleri - Beşiktaş, Elneny bugünkü idmana çıktı! Rest...
  2. TFF 1. Lig - Boluspor: 1 - Hatayspor: 0
    TFF 1. Lig - Boluspor: 1 - Hatayspor: 0
  3. Erzurumspor'a taraftarından 6 bin meşaleli sevgi yolu
    Erzurumspor'a taraftarından 6 bin meşaleli sevgi yolu
  4. Son dakika - TFF 1. Lig'de Adanaspor küme düştü
    Son dakika - TFF 1. Lig'de Adanaspor küme düştü
  5. Olympique Marsilya, Pape Gueye'yi transfer etti
    Olympique Marsilya, Pape Gueye'yi transfer etti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalyaspor, 15 yaşındaki Emre Uzun'la profesyonel sözleşme yaptı

Antalyaspor, 15 yaşındaki Emre Uzun'la profesyonel sözleşme yaptı

Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?

Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?

Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?

Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?

Sıradaki Haber