Konyaspor - Gençlerbirliği: 0-0
Süper Lig'in 23. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği'yle 0-0 berabere kaldı.
Konyaspor, Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni ağırladı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada gol sesi çıkmazken takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Konyaspor puanını 24' yükseltirken, Gençelrbirliği 20. puanını hanesine yazdırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR
19'uncu dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından şutunda top kaleci Nordfeldt'te kaldı.
21'inci dakikada Candeias'ın ceza sahası dışından şutunda top kaleci Eray'da kaldı.
25'inci dakikada Skubic'in kafa pasında ceza sahasında topu önünde bulan Kravets'in şutunda kaleci Nordfeldt kurtardı.
57'nci dakikada ceza sahasında toplu buluşan Cikalleshi'nin şutunda kaleci Nodfeldt kornere çeldi.
64'üncü dakikada Furman'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Sefa'nın şutunu kaleci Eray kornere çeldi.
71'inci dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışında serbest vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
84'üncü dakika ceza sahasına topla buluşan Polomat'ın şutu yandan auta çıktı.
Karşılaşma golsüz sona erdi.
STAT: Medaş Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Özgür Yankaya, Bahtiyar Birinci, Kamil Çetin
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Eray-, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Hazdiahmetovic, Jevtovic (Dk. 46 Bytyqi), Sekidika (Dk. 75 Shengelia), Cikalleshi (Dk. 66 Rahmanovic), Milosevic (Dk. 46 Musa)(Dk75 Oğuz Kağan), Kravets
GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt-, Ömürcan, Arda, Toure, Polomat, Murat (Dk. 67 Rahmetullah Berişbek) , Motta, Candeias (DK. 90 Ayite), Furman, Sefa, Stancu (Dk. 60 Si)
GOLLER:
SARI KARTLAR: Hadziahmetovic, Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)- Motta, Furman, Arda (Gençlerbirliği)