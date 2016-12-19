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19.12.2016 - 11:38 | | İHA

Konyaspor hakeme tepkili!

Konyaspor Basın Sözcüsü Erhan Gökmen, K.Karabükspor maçının hakemi Alper Ulusoy'un yönetimini eleştirerek, sonucu etkileyecek hatalar yaptığını söyledi.

Konyaspor hakeme tepkili!
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Konyaspor'un Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında pazar günü deplasmanda K.Karabükspor ile oynadığı ve 1-1 biten karşılaşmayla ilgili Basın Sözcüsü Erhan Gökmen, maçın hakemi Alper Ulusoy'a tepki gösterdi. Ligin çok koşan iki takımının maçını yönetmenin hakem açısından hayli zor olduğunu kaydeden Gökmen, "Konyaspor'umuzun sayın başkanı ve yöneticilerinin özellikle maçların sonrasında yaptığı açıklamalarla ilgili duruşunu bütün spor kamuoyu bilmektedir. Camia olarak son derece dikkatle ve özenle cümlelerimizi seçiyor, kimseyi töhmet altında bırakmıyoruz. Buradaki asıl amacımız, zor günlerden geçtiğimiz şu dönemde futbol odaklı yeni sorunlar çıkarmamaktır. Ancak takım ismi zikretmeye gerek yok. Sezon başından beri 8-10 maçımızda puanlarımız resmen hakem hatalarına kurban edildi" dedi.

"Alper Ulusoy tempoyu kaldıramamıştır"

Bugün zirvenin birkaç puan gerisinde olmaları gerektiğini vurgulayan Gökmen, "Bahse konu hatalardan ötürü yaşadığımız puan kayıpları yüzünden geldiğimiz noktadan bu anlamda memnun olmadığımızın altını özellikle çiziyorum. Alper Ulusoy baştan sona tempoyu kaldıramamıştır. Oyunun hakimiyetini elinde tutamamıştır. Pozisyonlara yakın olduğu halde skoru etkileyecek hatalar yapmıştır. İkili mücadeleleri süzemeyip rakibin çok sert oynamasına imkan tanımıştır. Maç sonrası Konyaspor adeta revire dönmüştür. Ulusoy'un en büyük hatalarından biri de K. Karabükspor'lu Biyogo'nun Bajic'e yaptığı çok sert müdahaleye ikinci sarı kartı çıkaramaması olmuştur. Verilmeyen penaltımız, yine ikinci sarı karttan atılması gereken bir başka futbolcu vs. vs. vs. Benzer pozisyonlar bir hayli fazla. Eleştirerek yerden yere vurarak bir yere gelinemeyeceğinin farkındayız. Ama artık canımızın daha fazla yanmasını, futbolcu kardeşlerimizin, teknik heyetimizin emeğinin bu kadar basit hatalarla heba olmasını istemiyoruz. Bu dileğimiz ve isteğimiz sadece kendi takımımızla ilgili değil. Hiçbir futbolcunun, hiçbir takımın emeği bu şekilde ziyan olmasın. Bir maç için günlerce analiz yapılıyor. Sayısız pozisyon izleniyor. Gece gündüz durmadan karşılaştırmalar yapılıyor. Bu analizlerin saha uygulamaları var. Hata insanlara mahsus. Hakemlerin de hata yapabileceğini peşinen kabul ediyoruz. Ancak sonucu etkileyecek zincirleme hataları kabullenmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gökmen ayrıca, takımın ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduklarını dile getirerek, "Önümüzdeki hafta sonu Akhisar deplasmanında aynı sorunları yaşamak istemiyoruz. Karşılaşmaları yöneten hakemlerimizi emeğe saygı duymaya, daha dikkatli ve hassas olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

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