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09.08.2017 - 12:38 |

Konyaspor, Ioan Hora ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor’da 2017-2018 sezonunun başlamasına sayılı günler kala yeni bir yol ayrımı daha yaşandı.

Konyaspor, Ioan Hora ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor’da 2017-2018 sezonunun başlamasına sayılı günler kala yeni bir yol ayrımı daha yaşandı.

Konyaspor Kulübü, Rumen forvet oyuncusu Ioan Hora ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Yeşil beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ”Futbolcumuz Ioan Hora ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Hora’ya kulübümüze katkılarından ötürü teşekkür ederiz.” denildi.

28 yaşındaki Hora, Pandurii’den Konyaspor’a gelmişti. Yeşil-beyazlı ekipte 29 maçta 4 gol atıp 1 kez de asist yapan Hora, Romanya Milli Takımı’nda ise 4 kez görev almıştı.

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