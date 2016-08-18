Konyaspor, İttifak Holding ile 1 yıllık sponsorluk sözleşmesi imzaladı

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen törende konuşan kulüp başkanı Ahmet Şan, İttifak Holding'e sponsorluk anlaşması için teşekkür etti.

Söz konusu firmanın iki sezondur kendilerine destek olduğunu belirten Şan, "Son zamanlarda 'birlikte Konya'yız' sloganına en büyük örnek İttifak Holding olmuştur. Geçen sezonun üzerinde bir rakamla anlaştık. Böyle bir ortamda bize destek vermeleri çok önemliydi. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu destek devam eder. Formanın önüyle ilgili de inşallah çalışmalarımız devam ediyor. Çaykur Rizespor maçına yeni bir markayla çıkacağız." diye konuştu.

"Süper Kupa maçında bulunmaktan utandım"

Başkan Şan, Beşiktaş ile Galatasaray arasında Konya'da oynanan Turkcell Süper Kupa maçında kendisinin de statta olduğunu söyledi.

Atiker Konyaspor'un örnek bir taraftar grubu olduğunu aktaran Şan, şunları kaydetti:

"Süper Kupa maçında orada bulunmaktan utandım. Eğer protokolde olmasaydım stadı terk edecektim. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'na yakışmayan küfürlü tezahüratlar ve maç öncesi olaylar vardı. Maçtan 3 gün önce de 'deplasman yasağı kalksın, hoşgörü şehri Konya'dan birlik ve beraberlik mesajı verilsin' dedik. Maalesef bazı provokatörler çıkıp, bu futbolu olumsuz gösterme gayreti içerisinde olacaklardır ama biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmayacağız."

Kendilerinin sürekli tribün liderleriyle görüştüğünü anlatan Şan, şu ifadeleri kullandı:

"Onlardan da söz aldık, önümüzdeki sezon da inşallah Konyaspor yine örnek taraftarlarıyla birlikte kamuoyuna olumlu görüntüler vermeye devam edecektir. Bu tür maçları da özellikle İstanbul takımlarının tekrar Konya'da müsabaka yapmasını gözden geçireceğiz. Geleceklerse, efendice ve güzelce taraftarlık yapmaya gelsinler. Hem zeminimiz yakıldı hem de tribünlerimiz tahrip edildi. Stattaki o çirkin görüntüler hiç hoş değildi ama futbolcuları tebrik ediyorum. Kupa töreninde birbirlerini tebrik ettiler. Saha içerisinde de herhangi bir olaya sebebiyet vermediler."

"30 bin kombine sattık"

Yeni transferle ilgili son durumun sorulması üzerine Ahmet Şan, şöyle konuştu:

"Polonya'dan transfer etmek istediğimiz oyuncuyu hocası bırakmıyor. O konuyla ilgili bir pazarlığa girişildi. Rakam yüksek ama uygun bir fiyata çekilebilirsek önümüzdeki günlerde netice alırız. O rakamdan düşmezlerse, alternatiflere yöneleceğiz. Hocamızın söylediği gibi takımımız hazır. Biz sadece UEFA Avrupa Ligi için eksiklerimizi gidermek adına bu transferleri yapıyoruz. Sonuçta taraftarımız bizi biliyor. 30 bin kombine sattık. Bizim 12. adamımız, gücümüz taraftarımız olacaktır."

"Yeni başarılara ulaşılan bir sezon diliyoruz"

İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahir Atila da yapılan anlaşmaya göre, Atiker Konyaspor'un Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarda giyeceği formaların üzerinde İttifak Holding'in iştirakleri olan Adese ve Zermeram logolarının yer alacağını söyledi.

Atiker Konyaspor'un geçen sezon önemli işlere imza attığını anlatan Atila, "UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Tüm camiamız için keyifli ve yeni başarılara ulaşılan bir sezon olmasını diliyoruz. Konyaspor'un formasına ve tribününe sponsor olduk. Formanın sırtında Adese, şortunda ise Zermeram logosu yer alacak. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın kuzey tribünü ise Kulesite olarak adlandırılacak. Anlaşma her iki taraf için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından taraflar anlaşmaya imza attı.