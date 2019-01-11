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11.01.2019 - 09:01 |

Konyaspor, Jahovic için 4 milyon euro istiyor

Beşiktaş, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’dan da talipleri olan Adis Jahovic, için Konyaspor 4 milyon Euro yani yaklaşık 25 milyon TL istiyor.

Konyaspor, Jahovic için 4 milyon euro istiyor
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Ara transfer döneminde Beşiktaş ile adı anılan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’dan da talipleri olan Adis Jahovic, Konya’da kalacak gibi. Teknik direktör Aykut Kocaman, Makedon santrforun astronomik bir teklif gelmediği takdirde takımda tutulmasını istiyor.

Yönetim, Jahovic’in fiyatını da belirledi. 4 milyon Euro yani yaklaşık 25 milyon TL’yi getiren 31 yaşındaki forveti kadrosuna katabilecek.

Ara transferde sol bek Zuta’yı alan Yeşil-Beyazlılar, şartların oluşması halinde bir takviye daha düşünüyor. (Fanatik)

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