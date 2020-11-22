Konyaspor-Kasımpaşa:2-1

Süper Lig'de 9. hafta heyecanı Konyaspor-Kasımpaşa maçıyla devam etti. Konya'da oynanan mücadeleye hızlı başlayan Kasımpaşa, 17. dakikada Aytaç Kara'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Golün ardından oyunda tempo düşerken, ilk yarı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

2. yarıya ilk yarının aksine hızlı başlayan takım Konyaspor oldu. Yeşil beyazlılar 48. dakikada Alper'in asistti ve Skubic'in golüyle skoru 1-1'e taşıdı.

Bu golden sonra maçta tempo yükselse de her iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.

Maçın son bölümünde duran top şansı yakalayan Konyaspor'da 89. dakikada gelen ortaya kafayı vuran Musa Çağıran takımını 2-1 öne geçirdi.

Golün ardından oyunun sonuna 5 dakika ilave edildi. Uzatma anlarında Kasımpaşa, Konyaspor kalesine yüklense de skoru bulamadı ve maç ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Yasin Kol, Gökhan Memişoğlu, Osman Gökhan Bilir

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Alper Uludağ (Dk. 75 Hurtado), Chikalleshi (Dk. 90 Ahmet Çalık), Milosevic (Dk. 75 Musa Çağıran), Miya (Dk. 46 Hadziahmetovic), Kravets

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Ahmet Oğuz (Dk. 54 Koomson), Sadiku, Brecka, Haddadi, Tirpan, Hadergjonaj, Anıl Koç (Dk. 71 Yasin Dülger), Aytaç Kara, Varga, Alan

Goller: Dk. 18 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 48 Skubic, Dk. 88 Musa Çağıran (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 21 Jevtovic, Dk. 84 Adil Demirbağ, Dk. 90 Kravets (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 61 Haddadi, Dk. 89 Aytaç Kara, Dk. 84 Brecka (Kasımpaşa)

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada konuk ekip öne geçti. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Aytaç Kara'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

30. dakikada Miya'nın ceza sahasının yanı başından çektiği şutu kaleci Ramazan Köse kurtardı.

41. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından şutunda Hadergjonaj'ın müdahalesine hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Ancak rakip takımın oyucularının itirazı üzerine VAR'a giden Yasin Kol, penaltıyı iptal etti.

48. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Alper Uludağ'ın pasına hareketlenen Skubic'in gelişine vuruşunda, top ağlara gitti.

55. dakikada Koomson'un ceza sahasının dışından çektiği şut yandan auta gitti.

57. dakikada Kravets'in ceza sahası içinden sert şutunda top, kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesiyle oyun alanına döndü.

59. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Milosevic'in çektiği şut, az farkla yandan auta gitti.

65. dakikada Alper Uludağ'ın sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği pasa yükselen Skubic'in kafa vuruşunda top kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

88. dakikada yeşil-beyazlı ekip öne geçti. Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1

90 5. dakikada Kravets'in ceza sahası içinden sert şutunu kaleci Ramazan Köse kornere çeldi.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle bitti.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Kasımpaşa'yı konuk ettiği son Süper Lig maçında rakibiyle 0-0 berabere kalan Konyaspor, daha önceki beş karşılaşmayı en az ikişer gol atarak kazanmıştı.

Konyaspor'a rakip olduğu son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Kasımpaşa, tek galibiyetini Ekim 2017'de sahasında aldı.

Süper Lig'de çıktığı son sekiz iç saha maçında da gol sevinci yaşayan Konyaspor daha uzun bir seriyi en son Ekim 2016'da yakalamıştı.