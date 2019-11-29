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29.11.2019 - 20:57 | | AA

Konyaspor Kulübü BaÅŸkanÄ± Hilmi Kulluk'tan PFDK'ye dilekçe

Konyaspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Hilmi Kulluk, 25 bin lira para cezasÄ±nÄ± kendisinin Ã¶demek istediÄŸini belirterek TFF'ye dilekÃ§e gÃ¶nderdi.Â

Konyaspor Kulübü BaÅŸkanÄ± Hilmi Kulluk'tan PFDK'ye dilekçe
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Konyaspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Hilmi Kulluk, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafÄ±ndan verilen 25 bin lira para cezasÄ±nÄ± kendisinin Ã¶demek istediÄŸini belirterek TFF'ye dilekÃ§e gÃ¶nderdi.Â 

PFDK'nin verdiÄŸi cezanÄ±n ardÄ±ndan BaÅŸkan Hilmi Kulluk'un, yÃ¶netim kurulu toplantÄ±sÄ±nda, "HaklÄ± olduÄŸumuz davanÄ±n savunmasÄ± olmaz. PFDK'ye savunma vermeyi reddediyorum." diyerek cezayÄ± kendisinin Ã¶deyeceÄŸini belirttiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â 

Kulluk'un, "TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu Genel SekreterliÄŸine" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla bir dilekÃ§e hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± da belirtildi.Â 

Kulluk, dilekÃ§ede ÅŸu ifadelere yer verdi:Â 

"TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu PFDK'nin 28 KasÄ±m tarih ve 2019-2020-342 sayÄ±lÄ± kararÄ± gereÄŸi 23 KasÄ±m tarihinde oynanan Ä°ttifak Holding Konyaspor-BeÅŸiktaÅŸ SÃ¼per Lig Cemil Usta Sezonu mÃ¼sabakasÄ±nda yaÅŸanan ihlaller nedeni ile sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulunduÄŸum iddiasÄ± ile hakkÄ±mda verilen 25 bin lira para cezasÄ±nÄ± kendim Ã¶demek istiyorum. Bu nedenle para cezasÄ±nÄ±n, Konyaspor KulÃ¼bÃ¼ne borÃ§ kaydedilmemesini ve Ã¶deme iÃ§in tarafÄ±ma ilgili banka hesap numarasÄ±nÄ±n faks ile bildirilmesini talep ederim. SaygÄ±larÄ±mla."Kulluk, TFF Hukuk MÃ¼ÅŸavirliÄŸi tarafÄ±ndan 23 KasÄ±m Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Konya'da oynanan Ä°ttifak Holding Konyaspor-BeÅŸiktaÅŸ mÃ¼sabakasÄ±yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama nediyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmiÅŸti TFF'nin 28 KasÄ±m PFDK kararlarÄ±nda; Konyaspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Hilmi Kulluk iÃ§in "aynÄ± mÃ¼sabakada Konyaspor KulÃ¼bÃ¼ idarecisi Hilmi Kulluk'un sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulunulmasÄ±ndan dolayÄ± 25 bin lira para cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸtir." ifadeleri kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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