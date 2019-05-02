Konyaspor maçının gelirleri Sural ailesine

Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor maçında elde edilecek gelirlerin tamamının Josef Sural'ın ailesine bağışlanacağını açıkladı.

Açıklama şöyle:

Yönetim Kurulumuz, Pazartesi günü oynanacak Atiker Konyaspor maçında elde edilecek tüm hasılatı Josef Sural'ın ailesine gönderecek. Ayrıca teknik heyetimiz ve futbolcularımız, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının beraberlik primi olan 400 bin TL'nin tamamının da Sural'ın ailesine verilmesini kararlaştırdı. Yönetim kurulumuz, Sural için satışa çıkarılacak tişörtlerden elde edilecek geliri de futbolcumuzun ailesine gönderecek.