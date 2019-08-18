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18.08.2019 - 22:10 | | AA

Konyaspor - MKE Ankaragücü: 0-0

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor evinde MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.

Konyaspor - MKE Ankaragücü: 0-0
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2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. hafta maçında Konyaspor konuk ettiği MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar
15. dakikada MKE Ankaragücü savunmasına çarpan topu penaltı noktası yakınında önünde bulan Ömer Ali’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
21. dakikada Erdon Daci’nin pasında ceza sahasın içinde topla buluşan Milosevic’in yerden şutu kaleci Korcan’da kaldı.
31. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Skubic’in sert şutunu kaleci Korcan güçlükle kornere çeldi.
48. dakikada Aydın’ın ceza sahası içerisinden sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Serkan’da kaldı.
55. dakikada Milosevic'in sağ çaprazdan kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden çektiği şutu kaleci Korcan kornere çıkardı.
88. dakikada ceza sahası sol çaprazından kaleye yakın bir noktada Mücahit Can Akçay’ın çektiği sert şutta top kaleci Korcan’ın müdahalesiyle yeniden oyun alanına döndü.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Kısal xx
Konyaspor: Serkan xx, Ferhat xx (Mücahit Can Akçay dk. 73 x), Ali Turan xx, Anicic xx, Skubic xx, Jonsson xx, Jevtovic xx, Erdon Daci xx, Milosevic xx (Ali Yaşar dk. 79 x), Ömer Ali xx, Bajic x,
Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Selim Ay, Ali Çamdalı, Alper, Ali Karakaya, Opanasenko, Filipovic
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
MKE Ankaragücü: Korcan xx, Mehmet Sak xx (Cebrail dk. 87 ), Michal Pazdan xx, Kulusic xx, Kitsiou xx, Sedat xx, Moke xx (Faty dk. 86), İlhan Parlak xx, Canteros xx, Aydın xx (Sadaev dk. 77 x), Orgill xx
Yedekler: Furkan, Yalçın, Alihan, Pinto, Enden, Ahmet Can, Hasan,
Teknik Direktör: Adnan Erkan
Sarı kartlar: İlhan Parlak, Faty (MKE Ankaragücü)
(İP-BH-S)

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