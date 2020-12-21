Konyaspor - Sivasspor: 0-1
Süper Lig'de 13. hafta maçında Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Sivasspor sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sivasspor, Süper Lig'de 7 maç sonra kazandı.
Süper Lig'de 13. hafta maçında Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 1-0 kazandı.
Sivasspor'un golünü 60. dakikada Fayçal Fajr attı.
Sivasspor bu sonuçla 14 puanla 16. sırada yer aldı. Konyaspor ise 15 puanla 13. sırada kaldı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Uğur Demirok (Dk. 82 Daci), Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 82 Adil Demirbağ), Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Miya (Dk. 7 Alper Uludağ, Dk. 57 Shengelia)
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Robin Yalçın, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 76 Yasin Öztekin), Fajr (Dk. 90 4 Felix), Hakan Arslan, Gradel (Dk. 88 Ziya Erdal), Kayode (Dk. 76 Yatabare)
Gol: Dk. 60 Fajr (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kart: Dk. 69 Fajr (Demir Grup Sivasspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kayode'nin altıpas üzerinden çektiği şutta, kaleci Sehic gole izin vermedi.
13. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Gradel'in şutunda, kaleci Sehic topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.
41. dakikada Fajr'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Sehic topu çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.
60. dakikada konuk ekip öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası içinden pasına hareketlenen Fajr'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
63. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Samassa topu güçlükle kornere çeldi.
84. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan ortasında iyi yükselen Milosevic'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.