Konyaspor, Sivasspor maçına hazırlanıyor!

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 5 Kasım Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Kahramanmaraşspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.



Diğer oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yapıp, çift kale maç ile idmanı tamamladı.



Atiker Konyaspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Demir Grup Sivasspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.