Konyaspor, Stefanos Athanasiadis'le anlaşmak üzere

Rangelov ve Hora'yı yollayan, Bajic'i satan Konya'da forvet harekatı başladı. Demba Ba ve Sow'dan olumsuz yanıt alan Yeşil-Beyazlılar, Paok'un 28 yaşındaki golcüsü Stefanos Athanasiadis'le anlaşmak üzere.

Sezonun başlamasına sayılı günler kala iki kupalı Konyaspor'da forvet telaşı meydana çıktı. Sezon biter bitmez Rangelov'la yollarını ayıran, dün de Hora'nın sözleşmesini fesheden Konya, Bajic'in de Udinese'ye transfer olmasıyla forvetsiz kaldı. Hücum hattına en az iki takviye daha yapacak olan Yeşil-Beyazlılar'a önerilen son isim Paok'ta forma giyen 28 yaşındaki golcü Stefanos Athanasiadis oldu.

Geçen sezon 11 kez fileleri havalandırıp oldukça etkili bir sezonu geride bırakan futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi var. Süper Lig'den Yeni Malatyaspor ve Kayserispor'un da ilgilendiği öne sürülen futbolcu teknik heyetin de olumlu rapor verdiği ve taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlayacağı bildirildi.

Aatif bekleniyor

Bu arada İç Anadolu ekibinde Aatif da gündemden düşmüyor. Faslı yıldızı takıma kazandırmak isteyen Konyaspor yönetimi Fenerbahçe'yi ikna etti, oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Transferin gerçekleşmesi artık an meselesi.

(Sporx)