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10.08.2017 - 18:57 | | AA

Konyaspor, Tahkim Kuruluna gidecek

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), Turkcell Süper Kupa maçında yaşanan saha olayları nedeniyle yeşil-beyazlılara verdiği cezaya itiraz edeceklerini söyledi.

Konyaspor, Tahkim Kuruluna gidecek
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Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), Turkcell Süper Kupa maçında yaşanan saha olayları nedeniyle yeşil-beyazlılara verdiği cezaya itiraz edeceklerini söyledi.

Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Kupa maçında yaşanan saha olayları nedeniyle, PFDK tarafından takımlarının 5 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 250 bin lira para cezasına çarptırıldığını, ayrıca taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı 100 bin lira para cezası verildiğini hatırlattı.

Cezaya kulüp olarak itiraz edeceklerinin ifade eden Baydar, kararın kabul edilebilecek, makul bir ceza olmadığını belirtti.

Münferit kişilerin yaptığı eylemlerin bir camiaya komple mal edilmeye çalışıldığını savunan Baydar, "İtirazlarımızı yapacağız elbette.Tahkim Kuruluna gideceğiz. Geçmişteki cezalar da baz alınarak ağır olan cezamızın hafifletilmesini isteyeceğiz. Olayları tasvip etmediğimizi ama cezanın azaltılmasına yönelik başvurumuzu yapacağız." diye konuştu.

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