Konyaspor tam kadro çalıştı

Kulüpten yapılan açıklamada, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tüm oyuncuların katıldığı belirtildi.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanın pas çalışmasıyla devam ettiği bildirildi. İdmanın, taktik çalışma ve çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.