Konyaspor tanınmaz durumda!

Spor Toto Süper Lig'de 21 puanla düşme hattında bulunan Atiker Konyaspor, 24 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgiyle, geçen sezonun çok gerisinde kaldı.



Yeşil-beyazlılar, 2013-2014 sezonundan bu yana Süper Lig'de kesintisiz mücadele ediyor.



Son iki sezondur başarılı performansıyla UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Konya temsilcisi, bu sezon ligde geride bıraktığı maçlarda hedeflediği başarıya ulaşamadı. Ligin 24 haftalık bölümünde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 21 puan toplayan ve 25. haftaya averajla 16. sırada giren yeşil-beyazlılar, geçen sezonun aynı döneminde 32 puan toplayarak 10. sırada yer almıştı.



Geçen sezonu 9. sırada bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Konyaspor, kadrosunda büyük değişikliklerle girdiği bu sezonun ilk yarısında bir türlü istediği sonuçları elde edemedi. Kulüp, sezon başında aldığı forvet oyuncularının tamamını göndermek zorunda kaldı. İkinci yarıda renklerine bağladığı yıldız oyuncularla kadrosunu güçlendiren Konyaspor, buna rağmen çıktığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet aldı, üçer de mağlubiyet ve beraberlik yaşadı. Bu sonuçlar üzerine, ligin 9. haftasından sonra takımın başına getirilen teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.



Sezon sonuna kadar anlaştığı teknik direktör Sergen Yalçın'la ilk sınavına yarın Galatasaray karşısında çıkacak Konyaspor, bu maçtan başarılı sonuç alıp alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.



- Son 3 sezondur ürküten istatistik

Son 3 sezonda 24. haftayı düşme hattında tamamlayan takımlar Süper Lig'de kalmayı başaramadı.



Ligde 2014-2015 sezonunda 24. haftayı ateş hattında geçen Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor ve Balıkesirspor, 34. hafta sonunda Spor Toto 1. Lig'e düştü.



2015-2016 sezonunda ise aynı dönemi düşme hattında bitiren Sivasspor, Eskişehirspor ve Mersin İdmanyurdu sezon sonunda bir alt lige düşmekten kurtulamadı.



Geçen sezonda ise ligde 24. haftayı son 3 sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve Adanaspor ligden düşen takımlar oldu.



- Baydar: "Konyaspor için zor ya da imkansız yoktur"

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, yaptığı açıklamada, sezonun ilk yarısında hem hakem hataları hem de transfer edilen bazı oyuncuların takıma uyum sağlayamaması nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiklerini söyledi.



Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni bir sayfa açtıklarını belirten Baydar, şunları kaydetti: "İkinci yarı takıma katılan arkadaşlarımız da uyum sürecini atlattı. İnşallah takımımız artık ligde hak ettiği yere doğru yükselişe geçecektir. En büyük görev futbolcularımıza düşüyor. Oyuncularımızın kalitesine inanıyoruz. Yeni hocamız Sergen Yalçın'ın da takıma büyük katkı sağlayacağına inancımız tam. Yarın oynayacağımız Galatasaray maçı evet zorlu bir maç olacak ama Atiker Konyaspor için 'zor' ya da 'imkansız' yoktur. Özellikle son dönemde oynadığımız ve kaybetmediğimiz Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçlarında sergilediğimiz performansa ulaştığımız takdirde karşımızda kimse duramaz, diye düşünüyoruz. İnşallah Konyaspor'u güzel günler bekliyor."