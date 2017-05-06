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06.05.2017 - 13:21 |

Konyaspor. teknik direktör Robert Prosinecki'nin peşinde!

Sezon sonunda Aykut Kocaman ile vedalaşacak olan Konyaspor, hoca arayışlarını hızlandırdı. Kocaman’ın Fenerbahçe ile anlaşmasına kesin gözle bakılırken, Yeşil- Beyazlılar yabancı bir hocayı takımın başına getirecek.

Konyaspor. teknik direktör Robert Prosinecki'nin peşinde!
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Gündemde daha önce Dnipro’ya UEFA Avrupa Ligi’nde final oynatan 64 yaşındaki Markevich vardı. Ancak tecrübeli hoca ile görüşmelerin yavaş ilerlemesi üzerine Anadolu Kartal’ı, rotayı tanıdık bir isme kırdı: Robert Prosinecki.

Daha önce Kayserispor’da görev yapan, şu anda da Azerbaycan Milli Takımı’nı çalıştıran Hırvat teknik adamın sözleşmesi 2017’nin Aralık ayında bitiyor. Konyaspor Yönetimi, 48 yaşındaki başarılı hocayla ilk teması kurdu.

Olmazsa Markevich

Prosinecki’yi ikna edip Bursaspor’a çalım atmaya hazırlanan Konyaspor, aksi takdirde yeniden Markevich ismine yönelecek. Öte yandan Türkiye Kupası’nda yarı finale çıkan ve ilk maçta deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-2 yenilen Konyaspor’da teknik direktör Aykut Kocaman takıma mutlaka final heyecanı yaşatmak istiyor. (Fanatik)

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