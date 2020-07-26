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HaberlerKonyaspor Haberleri Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: Oyun konsantrasyonunu kaybedincemaçı kaybettik
26.07.2020 - 00:46 | |   KONYA (AA) - İ

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: Oyun konsantrasyonunu kaybedincemaçı kaybettik

ttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'in 34. haftasında ligin son maçında 3-2 yenildikleri Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilişkin, oyun konsantrasyonunu kaybettikleri anda bütün oyunu ve maçı kaybettiklerini söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: Oyun konsantrasyonunu kaybedincemaçı kaybettik
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Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki hafta üst üste kazandıkları maçlarla ligde kalmayı başardıklarını hatırlatarak, ''İlk yarı gerçekten iyi oynadık. Oyun konsantrasyonunu kaybedince bütün oyunu ve maçı kaybettik." dedi.

Oyuncuların verilen görevlerin dışında hareket etmesiyle maçın kaybedildiğinin altını çizen Korkmaz, "Bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Artık bütün planlar seneye olacak inşallah.'' diye konuştu.

Hafta içi gazetecilere, "Konyaspor kulübü başkanı görevi bırakırsa, ben de görevi bırakırım." şeklinde yaptığı açıklamanın sorulması üzerine Korkmaz, ''Ben sözümün arkasındayım. Başkan görevi bıraktığında ben de bırakırım.'' ifadelerini kullandı.

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