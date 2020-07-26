Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: Oyun konsantrasyonunu kaybedincemaçı kaybettik

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki hafta üst üste kazandıkları maçlarla ligde kalmayı başardıklarını hatırlatarak, ''İlk yarı gerçekten iyi oynadık. Oyun konsantrasyonunu kaybedince bütün oyunu ve maçı kaybettik." dedi.

Oyuncuların verilen görevlerin dışında hareket etmesiyle maçın kaybedildiğinin altını çizen Korkmaz, "Bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Artık bütün planlar seneye olacak inşallah.'' diye konuştu.

Hafta içi gazetecilere, "Konyaspor kulübü başkanı görevi bırakırsa, ben de görevi bırakırım." şeklinde yaptığı açıklamanın sorulması üzerine Korkmaz, ''Ben sözümün arkasındayım. Başkan görevi bıraktığında ben de bırakırım.'' ifadelerini kullandı.